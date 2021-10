Vertenza Gkn, quella di giovedì 7 ottobre a Roma sarà una giornata “campale”

CAMPI BISENZIO – Sono giorni pieni di “appuntamenti” per i lavoratori della Gkn, ancora una volta in prima linea a difesa dei propri posti di lavoro. Domani, infatti, giovedì 7 ottobre a Roma sarà una giornata campale per la vertenza dell’azienda. Ma se i lavoratori sono pronti a dirigersi nella capitale, la proprietà “si rende […]

CAMPI BISENZIO – Sono giorni pieni di “appuntamenti” per i lavoratori della Gkn, ancora una volta in prima linea a difesa dei propri posti di lavoro. Domani, infatti, giovedì 7 ottobre a Roma sarà una giornata campale per la vertenza dell’azienda. Ma se i lavoratori sono pronti a dirigersi nella capitale, la proprietà “si rende disponibile a incontri solo in modalità telematica”. E questo vale per tutti i futuri confronti tra le parti. Il motivo è presto spiegato: l’epilogo “movimentato” dell’incontro di giovedì scorso a Campi, tra la Fiom, la Rsu e il management di Gkn. In una nota, “Gkn Driveline Firenze spa in liquidazione” parla di “gravissimi avvenimenti” spiegando che “la delegazione aziendale è stata minacciata nella salute e sicurezza da insulti e minacce, anche di morte urlate e scritte, tentativi di contatto fisico da parte di estranei privi di mascherine, aggressioni violente nonché tentativi di assaltare l’autoveicolo, pure bloccato per lungo tempo e danneggiato nel corso di svariati attacchi nel mentre gli occupanti erano all’interno”. Così, al tavolo istituzionale convocato al Mise alle 15 l’azienda sarà presente solo in video mentre una delegazione di lavoratori, sotto il Ministero, resterà in presidio per aspettare l’esito del confronto.

Nel pomeriggio, invece, è in programma l’incontro previsto dall’articolo 9 del contratto collettivo tra le organizzazioni sindacali, i delegati delle Rsu e il management dell’azienda, incontro che anche il tribunale di Firenze ha imposto quando ha emesso la sentenza di annullamento della procedura di licenziamento collettivo. Con l’azienda presente anche in questo caso in remoto.

Per le tute blu di Campi, la giornata romana si aprirà alle 12 quando nella sala stampa della Camera dei deputati sarà illustrato il Ddl anti delocalizzazioni scritto dagli operai Gkn insieme ai giuristi “solidali”. A presentare il documento saranno Matteo Mantero, senatore di Potere al Popolo, da subito portavoce della questione, e Yana Ehm, deputata del Gruppo Misto, insieme ai delegati Rsu (mentre altri lavoratori saranno in presidio in piazza della Rotonda fin dalle 11 del mattino).