Vertenza Snap-On: l’assessore Madau segue la situazione

SESTO FIORENTINO – Il Comune con l’assessore al lavoro Jacopo Madau, segue con attenzione la vertenza riguardante l’azienda Snap-On, dove ieri 54 lavoratori hanno scioperato in seguito al mancato confronto con le rappresentanze sindacali.

“Siamo in contatto con le RSU e stiamo cercando di acquisire informazioni riguardo la situazione – spiega l’assessore Madau – Nei prossimi giorni, come richiesto dalla FIOM, incontreremo i rappresentanti dei lavoratori. Come istituzione riteniamo fondamentale, a maggior ragione in questo particolare momento, che sul nostro territorio si sviluppino relazioni industriali positive. Cercheremo quindi di essere di aiuto in tal senso provando a favorire l’avvio di un dialogo tra le parti”.