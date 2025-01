Veterani dello sport delle Signe “Nesti – Pandolfini”, Fabrizio Boni è il nuovo presidente

LASTRA A SIGNA – Fabrizio Boni è il nuovo presidente della sezione delle Signe “Nesti – Pandolfini” dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, associazione benemerita del Coni. Questo l’esito dell’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali che si è svolta lunedì sera nei locali dell’associazionismo Acli a Lastra a Signa. Boni succede a Leandro Becagli e guiderà una sezione in cui ci sono tre vicepresidenti, ovvero Fiorenzo Drovandi, Stefano Nistri e Alessandro Lazzerini; insieme a loro il tesoriere Gianluca Migliorini e il segretario Gianni Taccetti, consiglieri e con altri incarichi associativi sono invece Leandro Becagli, Claudio Mancini, Leandro Bigalli e Ilario Michelini, Leonardo Cappellini è il responsabile “Safeguarding”, Giuseppe Pandolfini il presidente del collegio dei revisori.

Boni può vantare una lunga militanza sportiva sul territorio, prima come pallavolista, successivamente, per oltre 25 anni, come judoka e, infine, allenatore federale e istruttore per le forze dell’ordine di tiro presso il Tiro a segno nazionale di Lastra a Signa del quale è anche vicepresidente. Fa inoltre parte del consiglio del Club Panathlon Firenze Medicea. Becagli aveva guidato la sezione dalla sua costituzione, nel 2019, e in occasione dell’assemblea è stato premiato dal consiglio uscente alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa Mirio Bogani. Fra gli impegni in programma, oltre alla presenza della sezione all’assemblea nazionale dell’U.N.V.S. che quest’anno si svolgerà in Toscana, a Viareggio, la collaborazione alla Ciclostorica La Lastrense, l’organizzazione del premio “Atleta dell’anno e Ambasciatori U.N.V.S.” e una serie di attività volte alla promozione sociale nei Comuni di Lastra a Signa e Signa. Aperto il tesseramento per il 2025: possono aderire tutti gli sportivi che abbiano praticato qualsiasi sport, oltre a dirigenti e arbitri. Per ulteriori informazioni unvslesigne@gmail.com, Facebook: Unvs Le Signe Veterani dello Sport – Twitter: UNVS Le Signe.

P.F.N.