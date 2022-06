Veterani dello sport, il premio “Atleta dell’anno 2021” va a Leonardo Deplano

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Si svolgerà Lunedi 10 ottobre alle 18.30 presso l’Antico Spedale Sant’Antonio, nel centro storico di Lastra a Signa, il premio U.N.V.S. Atleta dell’anno 2021, riservato ad atleti, ex atleti e dirigenti del territorio metropolitano fiorentino dei Comuni di Lastra a Signa e Signa organizzato dalla sezione U.N.V.S. azzurri Fulvio Nesti – Egisto Pandolfini Le Signe.

Ricco, come di consueto, il programma della cerimonia di premiazione (questa è la quarta edizione), alla quale è prevista la partecipazione del consigliere nazionale Coni Marcello Marchioni, referente nazionale delle benemerite, insieme ai sindaci dei Comuni di Lastra a Signa e di Signa, Angela Bagni e Giampiero Fossi con i rispettivi assessori allo sport Leonardo Cappellini e Marinella Fossi al consigliere per lo sport della Città Metropolitana Nicola Armentano. Per quanto riguarda il premio “Atleta dell’anno 2021”, il comitato promotore del premio Ambasciatori dello Sport U.N.V.S., associazione benemerita e di promozione sociale riconosciuta dal Coni, presieduto da Gianni Taccetti, insieme a Leandro Becagli, Giuseppe Bonardi, Gian Luca Migliorini, Fiorenzo Drovandi, Stefano Nistri, Paolo Moretti e Giuseppe Pandolfini, ha assegnato a Leonardo Deplano, 23 anni, di Signa (nella foto), che Leonardo ha iniziato a praticare il nuoto a livello agonistico presso la Esseci Nuoto, allentato da Sandra Michelini, per poi arrivare ai massimi livelli nazionali e internazionali.

Durante la manifestazione, inoltre, verranno assegnati altri riconoscimenti: a Davide Dainelli, di Lastra a Signa,19 anni, portiere ACF Fiorentina Primavera, vincitrice della Coppa Italia, mentre il premio alla società del territorio andrà alla ASD Volley Club Le Signe, che ha vinto il campionato regionale di serie D di pallavolo femminile stagione 2021/2022 ed è stata promossa in C2.

Per la categoria veterani dello sport, il premio al “veterano sportivo delle Signe” intitolato alla memoria di Libero Sarchielli, benemerito dello sport e storico dirigente del territorio va per l’impegno e l’amore per lo sport, andrà a Sergio Baccelli (pallavolo), Enrico Drovandi (Atletica Signa), Giampiero Monti (Atletica Lastra a Signa), Andrea Mattesini (pallanuoto), Andrea Gabriele Nerbini (baseball, atleta ancora in attività nel campionato di serie B nei Lancers 1982 che quest’anno festeggiano i quaranta anni di attività) e Fernando Paradiso (boxe). E ancora: premio alla memoria a Riccardo Fortini, azzurro e olimpionico del salto in alto e ricordo congiunto con il suo allenatore della società Assi Giglio Rosso di Firenze e Fidal, il compianto Renzo Avogaro. Infine, ma non per ultimi, i riconoscimenti speciali della U.N.V.S. nazionale, Premio Ambasciatori dello sport 2022 a Daniele Buzzegoli (che proprio alla fine di questa stagione ha dato l’addio al calcio, vissuto anche ai massimi livelli, con la promozione in serie C del San Donato Tavarnelle), presidente Onlus Un Calcio per tutti, e Leonardo Pancani, pattinaggio artistico, già Collare d’oro Coni.

La serata,

inizierà con la visita alla mostra fotografica “In mostra… la ciclostorica fotografata – Sport, cultura e società, ieri e oggi. Scatti d’autore della prima Ciclostorica La Lastrense e della Pedalata Rosa” a cura dei soci del gruppo fotografico “Il Cupolone Aps” di Firenze, la manifestazione è patrocinata dai Comuni di Lastra a Signa e Signa, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla ANSMeS Associazione Nazionale Stelle Palme e Collari d’oro al merito del Coni e del Cip, Comitato di Firenze. Un grazie particolare anche per questa edizione alla BCC Banco Fiorentino.