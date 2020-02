Veterani dello sport: “Intitoliamo lo stadio di Lastra a Signa a Nesti e Pandolfini”

LASTRA A SIGNA – “Lo stadio comunale di Lastra a Signa sia intitolato a Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini“: questa la proposta della sezione dei Veterani dello Sport Le Signe all’amministrazione comunale. Non a caso,anche la sezione locale dell’Unvs è dedicata agli azzurri Nesti e Pandolfini, calciatori e atleti simbolo di Lastra a Signa in campo nazionale, atleti che hanno militato in formazioni calcistiche quali Fiorentina, Inter, Roma, Spal e, in contemporanea, anche nella Nazionale italiana a metà degli anni Cinquanta. ‘Il presidente della sezione UNVS Leandro Becagli e tutto il consiglio direttivo – si legge in una nota – si rivolgono al sindaco Angela Bagni e all’assessore allo sport Leonardo Cappellini chiedendo che il Comune di Lastra a Signa dia riconoscimento ai due illustri concittadini, esempio sportivo per tanti, intitolando appunto lo stadio comunale agli “Azzurri lastrigiani Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini” per mantenere vivo nei ricordi il contributo che hanno dato allo sport e rendergliene merito”.