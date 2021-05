Veterani dello Sport Le Signe: il consiglio, in presenza, “dà il là” alla ripresa dell’attività

LASTRA A SIGNA – Prima riunione in presenza del nuovo consiglio della sezione dei Veterani dello Sport Le Signe alla presenza del presidente onorario Giuseppe Bonardi, del presidente Leandro Becagli, del segretario Gianni Taccetti e dei consiglieri Gianluca Migliorini, Paolo Moretti, Fiorenzo Drovandi, Stefano Nistri, Claudio Mancini e Giuseppe Pandolfini. L’occasione giusta, quindi, per parlare […]

LASTRA A SIGNA – Prima riunione in presenza del nuovo consiglio della sezione dei Veterani dello Sport Le Signe alla presenza del presidente onorario Giuseppe Bonardi, del presidente Leandro Becagli, del segretario Gianni Taccetti e dei consiglieri Gianluca Migliorini, Paolo Moretti, Fiorenzo Drovandi, Stefano Nistri, Claudio Mancini e Giuseppe Pandolfini. L’occasione giusta, quindi, per parlare della ripresa dell’attività nel 2021, con il primo appuntamento in programma, quello di domenica 30 maggio alle 11 al lancio simbolico della pallina al primo incontro casalingo di serie A dei Lancers Baseball presso il diamante di Porto di Mezzo, per l’incontro fra i padroni di casa e il San Marino. Sarà presente nell’occasione una delegazione della sezione e Paolo Allegretti, della UNVS Firenze, già delegato regionale toscano.

A seguire, giovedì 10 giugno, un incontro di cultura sportiva in collaborazione con il GS 3M Caverni con visita al Museo del ciclismo Gino Bartali. Possono partecipare i soci delle associazioni organizzatrici e chi interessato, per iscriversi è necessario inviare una e-mail di adesione entro il 5 giugno all’indirizzo unvslesigne@gmail.com. Il costo della visita con guida, gadget e al termine una conviviale presso il circolo di Ponte a Ema è di euro 20, fino a esaurimento posti. Saranno presenti i volontari del Museo, dei Veterani dello Sport, del GS 3M Caverni e autorità locali. L’iniziativa sarà anche uno dei momenti per ricordare i cento anni dalla costituzione della storica AS Lastrense, fondata nel 1921, e la visita di Gino Bartali a Lastra a Signa. Tutto nel rispetto delle attuali norme anti Covid. Il ritrovo è fissato per le 16 davanti all’ingresso del Museo del ciclismo Gino Bartali a Firenze in via Chiantigiana, 199. Un altro importante appuntamento, dal 12 al 19 giugno a Lastra a Signa, presso lo Spedale di Sant’Antonio, con il patrocinio del Comune di Lastra a Signa, sarà la mostra per ricordare i 35 anni dello Sci Club Lastra, organizzata dai volontari dello stesso Sci Club in collaborazione con l’UNVS.

Guardando invece… più avanti, tornerà in autunno la “Festa dell’atleta dell’anno 2021”, appuntamento che vedrà la premiazione di un atleta di livello nazionale ancora in attività del territorio e la consegna di una serie di riconoscimenti a giovani atleti emergenti e veterani sportivi. Nelle due precedenti edizioni le medaglie dell’UNVS Nazionale sono andate a Nicol Foietta (2019) e Viola Lallo (2020). Le segnalazioni per il 2021 si possono ancora inviare allegando un curriculum sportivo alla segreteria della sezione delle Signe. Sempre in autunno si svolgerà un incontro al Museo del calcio di Coverciano, rinnovato recentemente, mentre è prevista, a cura dell’amministrazione comunale durante l’anno, la cerimonia per l’intitolazione dello stadio comunale agli azzurri Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini. Per adesioni e informazioni sulle iniziative scrivere a unvslesigne@gmail.com