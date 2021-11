Veterani dello Sport Le Signe: visita guidata al Museo del Calcio

SIGNA -Le associazioni Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione Nesti PandolfiniLe Signe, associazione benemerita del Coni, Feiscf Federazione, Fap Acli Firenze, U.S. Acli Toscana, organizzano una visita con guida presso il Museo del Calcio di Coverciano, aperta ai soci delle associazioni aderenti ed a chi interessato. Per partecipare si dovrà inviare adesione per mail a: feisct@libero.it, […]

SIGNA -Le associazioni Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione Nesti PandolfiniLe Signe, associazione benemerita del Coni, Feiscf Federazione, Fap Acli Firenze, U.S. Acli Toscana, organizzano una visita con guida presso il Museo del Calcio di Coverciano, aperta ai soci delle associazioni aderenti ed a chi interessato. Per partecipare si dovrà inviare adesione per mail a: feisct@libero.it, specificando nome cognome e numero cellulare nel rispetto delle norme Covid vigenti(obbligatorio il green pass). Il costo della visita guidata è di 10 euro comprende biglietto ingresso e incontro finalizzato alla promozione della cultura sportiva e alla valorizzazione del ricco patrimonio storico presente all’interno della Fondazione stessa con la presenza di personale del Museo e degli organizzatori. Il ritrovo è fissato a Firenze alle ore 10,45 di sabato 20 novembre davanti all’ingresso del Museo, in viale Aldo Palazzeschi n° 20. (per ulteriori informazioni: Gianni Taccetti, unvslesigne@gmail.com, sarete ricontattati telefonicamente).

La data scelta riveste anche un significato speciale, per la U.S. Acli e U.N.V.S., è la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini ed è un weekend al Museo del Calcio per tutte le famiglie (20 e 21 novembre).