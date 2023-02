Veterani dello Sport “Nesti-Pandolfini”: c’è il bando per scegliere gli atleti da premiare. C’è tempo fino al 10 giugno

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Il premio riservato all’atleta dell’anno, indetto dalla sezione delle Signe “Nesti-Pandolfini” dei Veterani dello Sport è di nuovo in rampa di lancio. E’ stato pubblicato infatti in questi giorni il bando che porterà al nome dell’atleta da premiare insieme al premio destinato al giovane emergente e a quelli per l’associazione sportiva […]

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Il premio riservato all’atleta dell’anno, indetto dalla sezione delle Signe “Nesti-Pandolfini” dei Veterani dello Sport è di nuovo in rampa di lancio. E’ stato pubblicato infatti in questi giorni il bando che porterà al nome dell’atleta da premiare insieme al premio destinato al giovane emergente e a quelli per l’associazione sportiva e il veterano sportivo intitolato in questo caso a Libero Sarchielli: dal 1989 la presidenza nazionale dell’U.N.V.S. ha stabilito che al campione dell’anno di ogni sezione venga attribuita la medaglia U.N.V.S. e che tutte le sezioni interessate in Italia ne possano fare richiesta alla stessa presidenza nazionale.

Per questo la sezione “Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini” delle Signe, costituita nel 2019, da subito e in conformità al regolamento nazionale dell’U.N.V.S., ha istituito nella zona di riferimento del territorio il premio “Atleta dell’anno”, grazie e soprattutto all’impegno profuso dal comitato promotore formato da Gianni Taccetti (responsabile comitato), Leandro Becagli (presidente di sezione), Stefano Nistri, Gian Luca Migliorini, Fiorenzo Drovandi, Paolo Moretti e Giuseppe Pandolfini e con l’adesione e il patrocinio degli assessori allo sport dei Comuni di Lastra a Signa e di Signa ma anche quello della Città metropolitana di Firenze e della ANSMeS (Associazione nazionale stelle palme e collari d’oro) del Coni e del Cip.

Dall’anno scorso, inoltre, è stata istituita la segnalazione all’U.N.V.S. nazionale di due ambasciatori U.N.V.S. del territorio per meriti pubblici di carattere sportivo. Tutti i premi vengono assegnati ad atleti/e, dirigenti, ex atleti e società del territorio delle Signe o comunque di area territoriale e vicinale di riferimento della sezione, nati/e o residenti nei due Comuni, anche se tesserati per associazioni non di questo territorio. La premiazione avrà luogo con una manifestazione pubblica, come da calendario regionale U.N.V.S. Toscana, e la sezione organizzerà la quinta edizione nel corso del 2023 in una sede da scegliere nel Comune di Lastra a Signa o di Signa presumibilmente il prossimo autunno. Le candidature o eventuali segnalazioni potranno essere inviate da tutti indistintamente entro il 10 giugno corredate da curriculum alla sezione U.N.V.S Le Signe per e-mail all’indirizzo unvslesigne@gmail.com (allo stesso indirizzo si possono richiedere anche informazioni, in questo caso entro il 31 maggio.