Veterani dello sport Nesti-Pandolfini, la “ripartenza” è con il piede giusto

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Se non ci fossero, i veterani dello sport andrebbero inventati. Innanzitutto per tutto quello che portano avanti. Ma anche perché è una di quelle realtà dove riesci a ritrovare sempre il sorriso, il sapore e la genuinità delle cose buone del passato (e del presente…), quei rapporti umani dove è sufficiente una stretta di mano per consolidare qualcosa che comunque è già forte di suo. E che altrove non si trova. E’ per tutti questi motivi che mi piace sottolineare la ripresa dell’attività per il 2020 per la sezione dei veterani dello sport Nesti-Pandolfini Le Signe, con un incontro che, rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza, si è svolto ieri, lunedì 15 giugno, presso l’ex tiro a volo Libero Sarchielli, allo stadio del Bisenzio a Signa. Una giornata di festa, che ha visto un’ampia partecipazione di nuovi e vecchi soci, ex atleti e dirigenti sportivi che hanno detto subito sì all’appuntamento voluto dal presidente Leandro Becagli e dal segretario Gianni Taccetti dopo il lungo periodo di forzato stop per il Covid. Presenti alla serata anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi, il presidente del consiglio comunale signese Massimo Campigli, l’assessore allo sport Marinella Fossi e, per il Comune di Lastra a Signa, il vice-sindaco e assessore allo sport Leonardo Cappellini. Gradita anche la presenza di Silvia Pandolfini, figlia del compianto Egisto, del presidente onorario Beppe Bonardi e del presidente del Signa Calcio Andrea Ballerini. Fissata, per il prossimo 2 ottobre, la data della festa dell’atleta dell’anno 2020. A tal proposito, fino al 30 giugno è possibile inviare i curricula sportivi per segnalare giovani emergenti delle Signe all’indirizzo e-mail [email protected] Alla stessa e-mail si possono richiedere informazioni sul tesseramento e sulla attività, oltre che alla pagina Facebook veterani dello sport Nesti Pandolfini Le Signe.