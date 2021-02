Veterani dello sport Nesti Pandolfini Le Signe: rinnovato il consiglio per i prossimi quattro anni

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Rinnovato, in seguito all’assemblea ordinaria che si è svolta presso il circolo Acli L’Ulivo di Lastra a Signa, il consiglio dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport – Sezione Nesti-Pandolfini Le Signe, associazione di promozione sociale benemerita riconosciuta dal Coni. Il consiglio votato dall’assemblea, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Lastra a Signa, Leonardo Cappellini, resterà in carica fino al 2024 ed è cosi composto: presidente onorario Giuseppe Bonardi, presidente Leandro Becagli, vice-presidenti Fiorenzo Drovandi, Gianluca Migliorini e Stefano Nistri, segretario Gianni Taccetti, revisore Giuseppe Pandolfini, consiglieri Leandro Bigalli, Gianni Bartolini, Fabrizio Boni, Claudio Mancini, Ilario Michelini, Paolo Moretti e Riccardo Paci.

Ma la sezione intitolata a Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini, ovvero in memoria dei due concittadini che hanno vestito anche la maglia della Nazionale maggiore di calcio, è aperta a tutti coloro residenti nel comprensorio delle Signe che vorranno aderire, ex atleti, arbitri, allenatori, dirigenti di tutte le discipline sportive; al momento sono quasi 50 i soci iscritti e chi è interessato può inviare la richiesta per ricevere il modulo di adesione e informazioni alla e-mail unvslesigne@gmail.com oppure tramite la pagina Facebook UNVS Le Signe Veterani dello sport sezione Nesti-Pandolfini.

Per quanto riguarda le iniziative in programma nel 2021, la festa “Atleta dell’anno”, che si svolgerà nel mese di ottobre, la costituzione del gruppo di calcio camminato, la collaborazione alla Ciclostorica La Lastrense oltre a una serie di momenti specifici per i settori calcio, ciclismo, pallavolo e baseball. Sono inoltre programmate due visite al Museo del calcio di Coverciano e al Museo Gino Bartali in occasione della ricorrenza dei 100 anni della storica società locale Lastrense. Il prossimo 13 marzo, inoltre, il presidente di sezione Leandro Becagli sarà presente alla 60° assemblea nazionale elettiva a Roma in veste di delegato presso il salone delle feste del Coni.