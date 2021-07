Veterani dello sport, prime indiscrezioni sui nomi per il premio “Atleta dell’anno”

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Prime indiscrezioni, emerse dalla riunione che si è svolta nei giorni scorsi a cura del comitato organizzatore del premio “Atleta dell’anno 2021” della sezione U.N.V.S. Nesti – Pandolfini Le Signe. Incontro a cui hanno partecipato il presidente del comitato Gianni Taccetti, i presidenti, onorario, effettivo e vice-presidente di sezione, rispettivamente Giuseppe Bonardi, Leandro Becagli e Fiorenzo Drovandi, e i due assessori allo sport dei Comuni di Lastra a Signa e Signa, Leonardo Cappellini e Marinella Fossi. Intanto la data per consegna del premio, arrivato alla sua terza edizione, individuata per il prossimo 1 ottobre presso a Villa Castelletti a Signa.

Per quanto riguarda i nomi dei premiati, il comitato promotore dei Veterani dello Sport, associazione benemerita riconosciuta dal Coni, ha segnalato Niccolò Cannone, di Lastra a Signa, 23 anni, per il “Premio atleta dell’anno 2021”. Cannone gioca a rugby dall’età di 14 anni, iniziando nel Bombo Rugby Firenze, successivamente è passato alla Florentia Rugby per poi entrare a far parte dell’Accademia FIR, con cui ha disputato la serie A 2016-2017. Nell’estate 2017 è approdato al Petrarca Padova e al suo primo anno con il club veneto ha vinto l’Eccellenza. Nella stessa stagione è stato poi selezionato dalla Nazionale Italiana Under 20 con la quale ha disputato il Sei Nazioni e il Mondiale in Georgia. L’anno successivo è stato ancora fra i protagonisti del Petrarca e della Nazionale Under 20 e le sue prestazioni hanno convinto il Benetton Rugby nel pre-stagione 2018 a inserirlo in rosa come permit player. Cannone ha ripagato la fiducia del club e nell’estate del 2020 è diventato un “Leone” a tutti gli effetti. Infine, Franco Smith, attuale Ct della Nazionale italiana, lo ha convocato per il Sei Nazioni 2020, schierandolo dal primo minuto nei match disputati fino a ora contro Galles e Francia.

Gli altri riconoscimenti che verranno assegnati durante la premiazione, riguardano i giovani emergenti, a partire dalla ciclista Emma Mecci di Lastra a Signa: nata nel 2005, ha iniziato nella categoria G3 alla società ciclistica Tripetetolo per approdare da G6 (ultimo anno nella categoria Giovanissimi) a Campi Bisenzio dove è rimasta fino alla categoria Esordienti donne secondo anno. Successivamente è approdata con tutta la squadra femminile della Ciclistica Bisenzio alla Zhiraf Guerciotti di Comena guidata dalla campionessa russa Svetlana Bubnenkova. Nella categoria Esordienti primo anno sono arrivate la prima vittoria e diversi piazzamenti. Da Esordiente secondo anno 3 vittorie (2 su strada e 1 cronoscalata in Trentino) e tanti piazzamenti che le hanno fatto conquistare, con i punti federali, il quinto posto a livello italiano fra le Esordienti. Nello stesso anno si è classificata prima nel Challange Rosa (trofeo delle regioni del centro sud composto da 10 gare). Nel 2020, anno fortemente condizionato dal Covid, ha privilegiato la pista dove ha conquistato la maglia di campionessa toscana, titolo che le ha permesso di partecipare ai campionati italiani su pista che si sono svolti a San Giovanni al Natisone (Udine) dove è arrivata terza nella specialità Kerin. A novembre, inoltre, è stata convocata al Velodromo di Montechiari per dei test dalla Nazionale italiana di ciclismo su pista ai quali hanno partecipato solo cinque Allieve in tutta Italia.

Altra giovanissima atleta di interesse nazionale è la tennista Viola Cossari di Lastra a Signa, appena 13 anni, terza classificata ai campionati toscani di categoria e tra le prime 50 giocatrici italiane. Vincitrice di otto tornei nazionali, dopo il lockdown è allenata dal maestro nazionale Alessio Arrighetti al Tc Le Signe. Attualmente classificata 3.3 semifinalista ai campionati toscani di categoria Under 13 2021 e qualificata di diritto per il terzo anno consecutivo ai campionati italiani che si terranno a Chieti il 30 agosto.

Il premio alla società del territorio 2021 andrà invece al Signa 1914 per la squadra campione provinciale Juniores Figc nella stagione 2019/2020. Infine, ma non per ultimi, per la categoria Veterani dello sport, ci sarà un riconoscimento per l’AS Lastrense, costituita nel 1921, e saranno premiati i dirigenti dell’ultimo consiglio in carica, uno fra tutti il presidente Alessandro Cei, insieme ad Antonio Caverni, presidente della GS 3MCaverni e della ciclostorica La Lastrense, e altri ciclisti veterani.