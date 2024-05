Veterani dello sport: via alla sesta edizione del premio “Atleta dell’anno”. Tutte le segnalazioni entro il 30 giugno

LASTRA A SIGNA – Torna anche quest’anno il premio “Atleta dell’anno” ideato e organizzato dalla sezione delle Signe U.N.V.S. intitolata a Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini (nella foto la cerimonia del 2023 con, al centro, Ginevra Taddeucci a cui è andato il premio). Sezione, quella dei veterani dello sport, costituita nel 2019 e che, per quanto riguarda l'”Atleta dell’anno”, ha un comitato promotore formato da Gianni Taccetti (presidente), Leandro Becagli (presidente di sezione), Stefano Nistri, Gian Luca Migliorini, Fiorenzo Drovandi, Paolo Moretti e Giuseppe Pandolfini e con l’adesione e il patrocinio degli assessori allo sport dei Comuni di Lastra a Signa e di Signa. Secondo i criteri U.N.V.S., anche nell’edizione 2024 sarà assegnata una medaglia come premio “Atleta dell’anno” oltre ad altri quattro riconoscimenti territoriali: Premio giovane emergente, Premio associazione sportivo, Premio veterano sportivo “Libero Sarchielli” e Premio sport e solidarietà. Dal 2022, inoltre, vengono nominati due ambasciatori U.N.V.S. del territorio, segnalati dalla sezione per meriti pubblici di carattere sportivo. Tutti i premi vengono assegnati ad atleti, dirigenti, ex atleti e società del territorio delle Signe o comunque di area territoriale e di riferimento della sezione. La sesta edizione del premio sarà organizzata nel corso del 2024 in una sede nel Comune di Lastra a Signa o di Signa, presumibilmente in autunno. Tutte le segnalazioni entro il 30 giugno corredate da curriculum da inviare all’indirizzo e-mail unvslesigne@gmail.com (chi propone un nominativo dovrà specificare in che sezione di premio si intende candidare l’atleta e fornire breve curriculum sportivo con dati anagrafici e riferimenti telefonici ed e-mail (se minorenne di un genitore).