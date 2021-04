Veterani dello sport, via alle selezioni per la terza edizione dell’atleta dell’anno

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Nelle prime due edizioni, entrambe di successo, l’ultima anche con e nonostante le restrizioni sanitarie, sono stati premiati atleti e personaggi che hanno contribuito a scrivere, e lo stanno facendo tuttora, la storia dello sport nei Comuni di Signa e Lastra a Signa ma anche in ambito nazionale internazionale. E da oggi, martedì 6 aprile, è aperto ufficialmente il bando per la segnalazione o candidatura di coloro che potranno essere premiati nel corso dell’edizione numero 3 del “Premio atleta dell’anno” organizzato dalla sezione delle Signe, intitolata a Fulvio Nesti ed Egisto Pandolfini, dei Veterani dello sport. Un appuntamento che a livello nazionale si svolge dal 1989 e che consente, grazie alle direttive della presidenza nazionale, di attribuire, appunto annualmente, la medaglia UNVS e che tutte le sezioni interessate in Italia ne possono fare richiesta alla stessa presidenza nazionale.

Per quanto riguarda le Signe,le candidature/segnalazioni potranno essere inviate entro il 15 giugno 2021, corredate da curricula, all’indirizzo e-mail unvslesigne@gmail.com. Poi sarà il comitato promotore a scegliere chi premiare, rispettando i criteri dell’UNVS di attribuire a un atleta in attività il riconoscimento nazionale di sezione denominato atleta dell’anno. Contemporaneamente, saranno assegnati altri tre riconoscimenti territoriali: Premio giovane emergente, Premio associazione sportiva e Premio veterano/i sportivo. Tutto questo durante una manifestazione pubblica che, come spiegano dalla sezione Nesti-Pandolfini, si svolgerà il prossimo autunno a Signa o a Lastra a Signa.

Il comitato promotore è formato da Gianni Taccetti (responsabile comitato), Leandro Becagli (presidente di sezione, nata ufficialmente nel 2019), Stefano Nistri (rappresentante enti promozione sportiva/Coni), Gian Luca Migliorini (rappresentante soci sezione), Paolo Moretti (istruttore tecnico e insegnate Isef) e Giuseppe Pandolfini (revisore). Ulteriori informazioni potranno essere richieste entro il 12 giugno scrivendo all’indirizzo e-mail unvslesigne@gmail.com Per quanto riguarda invece le caratteristiche degli atleti o delle società da premiare, per l’atleta dell’anno non ci sono limiti di età mentre il giovane emergente non deve superare i 18 anni, fermo restando la condizione che ognuno deve essere originario di Signa o Lastra a Signa o svolgere la propria attività in uno dei due Comuni.