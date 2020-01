CAMPI BISENZIO – Lo spettacolo in programma al Teatrodante Carlo Monni “Vetri rotti”, per motivi esterni al teatro campigiano, previsto per sabato 1 febbraio alle 21, è stato rimandato a domenica 2 febbraio alle 18. I biglietti già emessi sono validi anche per la nuova data. In alternativa, sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto entro sabato 15 febbraio nel punto vendita dell’acquisto del biglietto.