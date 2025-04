Via ai lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Catani 

PRATO – Cominceranno lunedì 28 aprile i lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Catani, parte integrante del riassetto viario della strada che prevede nuovi spazi verdi alberati, nuova illuminazione, posteggi per bici e razionalizzazione dei parcheggi. Per permettere lo svolgimento delle opere, fino al 15 giugno divieto di sosta nel tratto da via […]

PRATO – Cominceranno lunedì 28 aprile i lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Catani, parte integrante del riassetto viario della strada che prevede nuovi spazi verdi alberati, nuova illuminazione, posteggi per bici e razionalizzazione dei parcheggi. Per permettere lo svolgimento delle opere, fino al 15 giugno divieto di sosta nel tratto da via Picasso fino alla rotatoria con viale Marconi e via Ferrucci e senso unico alternato regolato da movieri. E’ iniziato in questi giorni inoltre l’intervento di rigenerazione urbana e mobilità sostenibile in un tratto di piazza Stazione, finanziato dal Pnrr, per collegare i tratti ciclabili esistenti e connettersi con il Castello dell’Imperatore e tutte le aree periferiche, con divieto di sosta fino al 30 maggio in alcune porzioni di fronte all’edificio della Stazione.