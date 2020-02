Via al Carnevale di San Mauro. Ecco come cambia la circolazione stradale

SIGNA – Anche a San Mauro è tempo di Carnevale. Con il via a quella che, quando si parla di coriandoli e maschere, è la festa più antica nella provincia di Firenze. Festa che quest’anno è arrivata alla sua edizione numero 54, con il patrocinio del Comune di Signa, e che si preannuncia ancora una volta ricca di divertimento. Tre le domeniche che vedranno sfilare i carri allegorici per le vie del paese, 9, 16 e 23 febbraio, con partenza rigorosamente dalle strade adiacenti alla chiesa parrocchiale di San Mauro, ovvero dove tutto è nato 54 anni fa. Non solo perché domenica 9, alle 17, riapre le proprie porte anche il cinema teatro Lux con uno spettacolo musicale della scuola di canto e musical “Musicart” di Lastra a Signa. Domenica 23, invece, ci sarà un’esposizione di computer e videogiochi anni ’80 a cura dell’Associazione Firenze Vintage Bit Onlus.

Ma nelle domeniche di Carnevale, come ricorda anche l’ordinanza della Polizia municipale signese, ci saranno anche alcune modifiche alla circolazione stradale che, dalle 13 alle 20, sarà così disciplinata: sono interdette alla circolazione e alla sosta via delle Bertesche, limitatamente al tratto immediatamente precedente l’incrocio con via dei Lavatoi; via della Chiesa; piazza Ciampi; via Nannucci, limitatamente al tratto compreso fra piazza Ciampi e via del Pozzo Rosso; via del Pozzo Rosso; via dei Lavatoi, limitatamente al tratto compreso fra via della Chiesa e via del Pozzo Rosso; via della Croce, limitatamente al tratto compreso fra via della Chiesa e via Mirto Picchi; piazza Aldo Moro.

Sono interdette alla sosta le seguenti strade o tratti di strade: via dei Lavatoi, limitatamente al tratto compreso fra via Dino Campana e via del Pozzo Rosso; via Argine Strada, da entrambi i lati e limitatamente al tratto compreso fra via Balduccia a via del Casone; via delle Bertesche, lato destro secondo la direzione di marcia via della Chiesa via dei Colli; via della Monaca, limitatamente al tratto compreso fra via delle Bertesche e via del Metolo.

E’ istituito il senso unico di circolazione sulle seguenti strade: via Mirto Picchi, limitatamente al tratto compreso fra via della Croce e via Lami, con direzione consentita verso via delle Bertesche; via delle Bertesche con direzione consentita da via Della Chiesa a via dei Colli.

Dalle 9 alle 20 è vietata la sosta a tutte le categorie di veicoli in piazza Aldo Moro e piazza Ciampi per consentire agli esercenti il commercio su aree pubbliche di svolgere la loro attività entro i posteggi assegnati. In deroga alla vigente organizzazione della circolazione è consentito il transito in entrambe le direzioni di marcia sulle seguenti strade: via del Vecchio Ponte, via delle Molina e via Olinto Fedi. All’interno delle strade quando è interdetta la circolazione è consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di polizia operanti in condizioni di emergenza. Sul tratto di via delle Bertesche, compreso fra via Mirto Picchi e via dei Lavatoi sono riservati tre stalli di sosta ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, e ne è consentita la sosta ai mezzi di soccorso e della protezione civile.