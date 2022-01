Via al concorso di poesia “Città di Campi Bisenzio”: c’è anche una sezione dedicata agli studenti di elementari e medie

CAMPI BISENZIO – Prende il via la XVII edizione del concorso di poesia “Città di Campi Bisenzio”: la manifestazione è organizzata come sempre dal Circolo Culturale LaRocca con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Nel corso degli anni, grazie soprattutto alla grande qualità dei manoscritti arrivati, il premio ha acquistato enorme prestigio, tanto da […]

CAMPI BISENZIO – Prende il via la XVII edizione del concorso di poesia “Città di Campi Bisenzio”: la manifestazione è organizzata come sempre dal Circolo Culturale LaRocca con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Nel corso degli anni, grazie soprattutto alla grande qualità dei manoscritti arrivati, il premio ha acquistato enorme prestigio, tanto da essere una delle manifestazioni più apprezzate a livello nazionale. A fianco del premio “classico”, anche quest’anno due sezioni dedicate agli studenti di scuole elementari e medie. In tutti i casi, i concorrenti potranno inviare fino a un massimo di tre poesie, edite o inedite, da sottoporre al giudizio della giuria.

“Anche quest’anno, grazie al grande impegno del Circolo Culturale LaRocca, – dice l’assessore alle politiche culturali, Monica Roso – il concorso di poesia “Città di Campi Bisenzio” si candida a essere uno degli appuntamenti culturali più importanti patrocinati dal nostro Comune. Dedicare due sezioni del premio alle studentesse e agli studenti è anche un modo per educare i più giovani alla poesia e coltivare il loro amore per l’arte”. “Sono sicuro – aggiunge il sindaco Emiliano Fossi – che anche quest’anno la giuria avrà davanti un compito davvero difficile, visto il livello a cui i partecipanti ci hanno abituato. Anche io, come l’assessore Roso, sono molto orgoglioso delle sezioni dedicate a poeti e poetesse delle nostre scuole: la poesia aiuta a stimolare la memoria, sviluppa la sensibilità, e rende possibile raccontare se stessi e il mondo che abbiamo intorno. Per i più giovani non ha solo una grande importanza artistica ma ha un enorme valore pedagogico e culturale”.

Il regolamento

Possono partecipare al concorso poeti e scrittori italiani e stranieri (con traduzioni in italiano). Se il partecipante è minorenne, la sua partecipazione dovrà essere espressamente autorizzata da un genitore o da chi ne fa le veci. Le opere partecipanti dovranno essere inviate per posta ordinaria (no raccomandata) a Circolo Culturale LaRocca – piazza Aldo Moro, 16 – 50013 Campi Bisenzio (Fi) entro il 31 gennaio 2022. Farà fede il timbro postale.

Il premio si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione A – Poesia singola a tema libero. I concorrenti potranno inviare fino a 3 poesie, edite o inedite, in 6 copie, di cui solo una dovrà recare i dati relativi all’autore.

Sezione B – Poesia singola a tema libero. Riservata a studenti delle scuole elementari. I concorrenti potranno inviare fino a 3 poesie, edite o inedite, a tema libero in 6 copie, di cui solo una recante le generalità dell’autore.

Sezione C – Poesia singola a tema libero. Riservata a studenti delle scuole medie inferiori e superiori. I concorrenti potranno inviare fino a 3 poesie, edite o inedite, a tema libero in 6 copie, di cui solo una recante le generalità dell’autore.

Nella busta contenente le poesie deve essere allegata anche la scheda di partecipazione. È richiesto un contributo di partecipazione di 10 euro per la sola sezione A da inviare in contanti, inserito nella busta assieme alle poesie, oppure tramite bonifico bancario intestato a “Circolo Culturale LaRocca” Iban: IT67G0867321400040000402919 (no assegni). La premiazione, a cui tutti i partecipanti sono fino da ora invitati, avrà luogo presso Villa Montalvo sabato 21 maggio alle 16, salvo diverse disposizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19.

Premi

Sezione A primo classificato 300 euro, secondo classificato 150 euro, terzo classificato 100 euro, sezione B e C: saranno premiati i primi tre di ogni sezione con trofei, targhe, medaglie e coppe. Sono previste segnalazioni di merito. Per ulteriori informazioni, telefonare ai seguenti numeri: 338/8794486 (Carla),

333/3181449 (Rosanna), 340/7374345 (Stefania), 333/6242772 (Silvia) o scrivere una e-mail all’indirizzo pennelloematite@gmail.com