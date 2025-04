Via Alighieri: sei attraversamenti pedonali luminosi

CALENZANO – Prosegue la messa in sicurezza di via Dante Alighieri. Dopo la collocazione dei nuovi strumenti per moderare la velocità, la Giunta comunale ha approvato il progetto della realizzazione di sei attraversamenti pedonali luminosi per rendere meno rischioso il passaggio da una parte all’altra della strada da parte dei pedoni. I sei punti individuati […]

CALENZANO – Prosegue la messa in sicurezza di via Dante Alighieri. Dopo la collocazione dei nuovi strumenti per moderare la velocità, la Giunta comunale ha approvato il progetto della realizzazione di sei attraversamenti pedonali luminosi per rendere meno rischioso il passaggio da una parte all’altra della strada da parte dei pedoni.

I sei punti individuati per la realizzazione degli attraversamenti luminosi sono all’altezza di via Sarti, della fermata del trasporto pubblico “Angiolieri”, del civico 64, del civico 56, del civico 40, del civico 28; il progetto prevede un’illuminazione a led e cartelli con lampeggianti gialli per segnalare le strisce pedonali e l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli attuali attraversamenti.

Nel 2024 sulla strada si sono verificati 14 incidenti, di cui 3 con investimento di pedoni (l’anno precedente era stato uno), un dato che corrisponde al 25% del totale dei sinistri a Calenzano con dinamica di investimento di pedone, in poco più di un chilometro di strada. Nei primi mesi del 2025 su questa strada si sono verificati due incidenti con investimento di pedoni, di cui un minorenne, sulle strisce.

Via Dante Alighieri è la maggiore arteria di accesso al territorio comunale a est, costituisce il collegamento tra il centro cittadino e Sesto Fiorentino ed è una direttrice utilizzata da veicoli e mezzi pesanti da e verso le numerose imprese presenti nell’area. La sua importanza è incrementata negli ultimi due anni anche in seguito all’apertura della nuova galleria del Colle, che consente un accesso diretto e rapido alla Sp8 verso Barberino. Il flusso del traffico aumenta in particolare in occasione delle chiusure del tratto autostradale per lavori.

Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale per via Alighieri prevede un quadro economico di 120mila euro: per metà della somma, 60mila euro, è stato richiesto un finanziamento tramite il bando della Regione Toscana per interventi mirati alla messa in sicurezza di strade comunali e di ambito urbano.