Via alla progettualità del metro-treno nell’area metropolitana. Tagliaferi: “Campi Bisenzio al centro della mobilità”

CAMPI BISENZIO – Con la deliberazione approvata ieri dalla giunta e la presa d’atto dei documenti progettuali, “è stato compiuto un passo decisivo – si legge in una nota del Comune – verso la realizzazione del collegamento metro-treno tra Prato e Firenze, un’opera strategica che rappresenta una vera svolta per Campi Bisenzio e, soprattutto, per l’intera area metropolitana”. “Finalmente si parla di un’infrastruttura salvifica per la Piana fiorentina, perché ci consente di concretizzare il progetto del collegamento Osmannoro-Campi, che da anni indichiamo come una priorità assoluta per il nostro territorio, sbloccando così la viabilità di tutta la Piana”: queste le parole del sindaco Andrea Tagliaferri, che poi ha aggiunto: “Un progetto fortemente voluto anche dalla Regione Toscana, che supportiamo per la sua importanza strategica”.

L’opera prevede due lotti: il primo collegherà Firenze a Campi Bisenzio, con capolinea a Villa Montalvo; il secondo estenderà il percorso fino alla stazione di Prato, fornendo una risposta concreta e creando un sistema di trasporto su rotaia per le industrie e i lavoratori dell’area. “Nonostante le critiche strumentali rivolte a questa amministrazione in merito alla tramvia, rimettere in pista questo collegamento, abbandonato dalla precedente amministrazione per dare priorità alla linea 4.2, dimostra la nostra capacità di cogliere e valorizzare un’opportunità, sedendo ai tavoli e collaborando con gli altri enti in modo adeguato. Finora gli unici finanziamenti disponibili li abbiamo ottenuti e non persi”, ha aggiunto Tagliaferri. La prossima tappa sarà la presentazione del progetto al Ministero delle infrastrutture, da cui dipenderà il finanziamento necessario per la sua realizzazione. “Seguiamo questo percorso con la massima attenzione, consapevoli dell’importanza che questo collegamento avrà per la mobilità e la qualità della vita dei cittadini di Campi Bisenzio e dell’intera area metropolitana”, ha concluso il sindaco.