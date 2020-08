Via Arte della Paglia, apertura del tratto tra via Amendola e via delle Bertesche

SIGNA – Oggi alle 17 sarà aperto al traffico il nuovo tratto di via Arte della Paglia che collega via Amendola a via delle Bertesche, collegando l’area produttiva dei Colli alla zona dell’Indicatore. “Un’opera importante, fortemente voluta e avviata già da tempo – spiega l’amministrazione comunale – e che diventa un vero e proprio lotto […]

“Un’opera importante, fortemente voluta e avviata già da tempo – spiega l’amministrazione comunale – e che diventa un vero e proprio lotto funzionale dovuto alla scelta di utilizzare l’adeguamento del breve tratto esistente e già funzionante di via Arte della Paglia tra via del Metolo e via delle Bertesche, in attesa del collegamento definitivo fino alla doppia rotatoria dell’Indicatore. Nelle prossime settimane il progetto definitivo del collegamento, già completamente finanziato, sarà sottoposto all’approvazione degli organi competenti”.