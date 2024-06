Via Arte della Paglia, partiti i lavori del tratto che va da via delle Bertesche all’Indicatore

SIGNA – È stato avviato in questi giorni il cantiere per il completamento di via Arte della Paglia nel tratto da via delle Bertesche alla rotatoria dell’Indicatore. Le prime operazioni che sono in corso riguardano la bonifica dagli ordigni bellici ma è già visibile il tracciato della nuova viabilità. “Grazie al completamento di questa arteria, […]

SIGNA – È stato avviato in questi giorni il cantiere per il completamento di via Arte della Paglia nel tratto da via delle Bertesche alla rotatoria dell’Indicatore. Le prime operazioni che sono in corso riguardano la bonifica dagli ordigni bellici ma è già visibile il tracciato della nuova viabilità. “Grazie al completamento di questa arteria, – dicono dal Comune di Signa – via dei Colli e via Indicatorio saranno notevolmente alleggerite dal traffico che quotidianamente sopportano. Soprattutto i mezzi pesanti percorreranno il nuovo tratto di via Arte della Paglia, con benefici immediati per chi risiede sulla viabilità storica e anche per l’accessibilità alla zona industriale, un importante miglioramento per le imprese e per chi le deve raggiungere. Questi lavori sono propedeutici al progetto complessivo della viabilità signese, collegando il nuovo ponte sull’Arno che permetterà di percorrere in circa 4 minuti la distanza dalla Fi-Pi-Li alla zona industriale di Signa. Il prolungamento della circonvallazione ha un costo complessivo di 2,4 milioni di euro da via del Metolo all’Indicatore, finanziati all’ottanta per cento con fondi europei atterrati su Signa dalla Regione Toscana”.