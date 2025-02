Via Arte della Paglia, partono i lavori verso l’Indicatore. In corso anche il rialzamento della strada per “connettersi” con il ponte sul Bisenzio

SIGNA – Sono partiti i lavori in entrambi i lotti per il completamento di via Arte della Paglia nei tratti che vanno da via del Metolo a via delle Bertesche e da via delle Bertesche alla rotatoria dell’Indicatore. Dopo la bonifica dagli ordigni bellici, è in corso di allestimento il cantiere ed è iniziata la preparazione del terreno per poi procedere alla realizzazione del rilevato della nuova viabilità. Sempre in via Arte della Paglia sono in corso i lavori per il rialzamento della strada per connetterla con il nuovo ponte sul Bisenzio. “Siamo a una svolta importante, – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Andrea Di Natale – Signa sta davvero cambiando volto: grazie al completamento di questa arteria, via dei Colli e via Indicatorio saranno notevolmente alleggerite dal traffico che quotidianamente sopportano. Soprattutto i mezzi pesanti percorreranno il nuovo tratto di via Arte della Paglia, con benefici immediati per chi risiede sulla viabilità storica e anche per l’accessibilità alla zona industriale”. Oltre al prolungamento di via Arte della Paglia, un intervento reso possibile dai fondi europei, sono in corso i lavori di rialzamento della strada e connetterla con il nuovo ponte sul Bisenzio. Per questo in via Arte della Paglia, tra via dei Renai e via Matteotti è stato previsto un restringimento e uno spostamento della sede stradale per consentire la realizzazione del rilevato stradale.