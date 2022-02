Via Barberinese, conclusi i lavori della nuova pista ciclabile

CAMPI BISENZIO – “Una nuova pista ciclabile permetterà di percorrere in completa sicurezza via Barberinese. Un altro importante passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibile e una città a misura di bicicletta”: questo il post sulla pagina Facebook del Comune di Campi con cui si annunciava la conclusione dei lavori alla ciclabile di via […]

CAMPI BISENZIO – “Una nuova pista ciclabile permetterà di percorrere in completa sicurezza via Barberinese. Un altro importante passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibile e una città a misura di bicicletta”: questo il post sulla pagina Facebook del Comune di Campi con cui si annunciava la conclusione dei lavori alla ciclabile di via Barberinese. Nello specifico, i lavori hanno interessato un tratto di circa 200 metri, breve ma fondamentale per creare un collegamento tra la pista ciclopedonale che già esiste lungo la Circonvallazione Sud e tra via Volta Prata. Nel tratto interessato, oltre alla pista, è stata sistemata l’area della sosta con la creazione di 56 posti auto (di cui uno per disabili), tre posti per i motorini e riorganizzata l’area della fermata del bus.

“I parcheggi sono al servizio della varie attività commerciali, ristorative e sportive che si affacciano lungo quel tratto di via Barberinese – spiega l’assessore alla viabilità, Riccardo Nucciotti – e fra questi e la pista sono state posizionate le barriere parapedonali per la sicurezza di chi transita sulla ciclopedonale. E già alcune persone che abitualmente si spostano in biciletta hanno fatto sapere di apprezzare l’opera appena terminata”. L’intervento, per una spesa di circa 70.000 euro (cofinanziato dalla Regione e dal Comune) migliora, dunque, la mobilità “green” lungo una delle strade più transitate su tutto il territorio. “Questa opera si inserisce in un programma di mobilità sostenibile più ampio che interessa tutto il territorio: il mio grazie va a Marco Biasiolo che ha seguito i lavori e a Franco Pepi che si è occupato dell’iter procedurale in qualità di responsabile dell’ufficio viabilità e traffico”, aggiunge l’assessore. “Nei prossimi mesi sarà inaugurata la nuova pista che da Gonfienti arriva fino al centro cittadino, costeggiando tutto il Bisenzio, che comprende anche le due nuove passerelle sul fiume, una già realizzata che affianca la Circonvallazione Nord e una che a breve sarà posta sulle base già create permettendo di collegare via delle Corti con la zona di Santa Maria”, ha detto invece il sindaco Emiliano Fossi.