Via Barberinese, impianto danneggiato dal vento. L’assessore Baldazzi: “Consapevoli dei disagi, al più presto una soluzione”

CAMPI BISENZIO – Dopo l’alluvione, anche il vento di inizio dicembre ha causato dei danni a Campi Bisenzio. A tal proposito, l’assessore allo sport Davide Baldazzi vuole chiarire la situazione, in modo particolare in riferimento alla rottura della tensostruttura degli impianti sportivi di via Barberinese. “La struttura – spiega – appartiene a privati e non è di proprietà comunale, il Comune paga un affitto al proprietario per consentire l’utilizzo dell’impianto da parte delle società sportive ed è responsabile della manutenzione ordinaria, mentre la manutenzione straordinaria è in gestione alla proprietà. Configurandosi la sostituzione del telo di copertura come evidente intervento straordinario, il Comune non è e non può essere direttamente responsabile del ripristino della struttura che necessita invece di un intervento da parte del proprietario. L’amministrazione è in contatto continuo con la proprietà e la sta esortando affinché si adoperi a ripristinare l’impianto nel più breve tempo possibile. Siamo consapevoli del disagio che questa situazione sta arrecando ai giovani atleti, ai genitori e alle società sportive che qui svolgono la loro attività e ci teniamo a ribadire sta già valutando i preventivi pervenuti. Nel frattempo quasi tutte le associazioni si sono riorganizzate con gli spazi comunali già in uso o spostandosi in palestre cercate in autonomia e l’amministrazione si sta prodigando per cercare di aiutare chi ancora non l’ha fatto in modo da continuare con i consueti allenamenti, contiamo di poter fornire risposte più precise nei prossimi giorni”.