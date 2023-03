Via Brunelleschi, sabato 1 aprile la “prima” del giardino con 20.000 antiche e rare varietà di tulipani

LASTRA A SIGNA – Potranno essere raccolti a partire dal 1 aprile nel giardino di via Brunelleschi, lungo le mura di Lastra a Signa, le 20.000 rare e antiche varietà di tulipani del progetto Wander and Pick che per il secondo anno torna nel Comune di Lastra a Signa in collaborazione con l’associazione Le Tribù […]

LASTRA A SIGNA – Potranno essere raccolti a partire dal 1 aprile nel giardino di via Brunelleschi, lungo le mura di Lastra a Signa, le 20.000 rare e antiche varietà di tulipani del progetto Wander and Pick che per il secondo anno torna nel Comune di Lastra a Signa in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (P.A.C.M.E, da un’idea di Alessandra Benati). L’iniziativa, infatti, ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere dal punto di vista ambientale e di marketing territoriale, attraverso la raccolta dei tulipani, uno spazio verde comunale mettendo in risalto il patrimonio culturale e artistico in questo caso le antiche mura di scuola brunelleschiana oggetto di un importante progetto di restauro da parte del Comune.

All’inaugurazione, sabato 1 aprile alle 11, parteciperanno il sindaco Angela Bagni, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni, oltre ai rappresentanti dell’associazione le Tribù della Terra Ong. Sono stati invitati anche gli alunni e gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa con dei lavori e disegni sul tema. Il giardino sarà aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 19. Sarà possibile raccogliere i tulipani lasciando un’offerta libera. Ricordiamo infine che fra gli obiettivi del progetto, oltre alla creazione di un giardino che possa unire scienza, diletto, arte, ecologia e cura ambientale della persona permettendo la raccolta dei fiori, vi è la promozione dell’innovazione sostenibile e la creatività artistica e culturale oltre al passaggio e trasferimento delle conoscenze finalizzate a garantire un’ampia divulgazione e diffusione sia della ricerca scientifica che della cultura artistica.

“Per il secondo anno consecutivo promuoviamo questo progetto con l’obiettivo di valorizzare le nostre antiche Mura e allo stesso tempo portare avanti progetti di conoscenza ambientale, – ha detto il sindaco Bagni – siamo sicuri che questa edizione sarà partecipata come lo scorso anno e invitiamo tutti cittadini e soprattutto i più giovani a visitare il giardino”.