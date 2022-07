“Via Castronella, così non si può andare avanti”: la segnalazione di un lettore

CAMPI BISENZIO – “Via Castronella: così non si può andare avanti”: la segnalazione – e lo sfogo – è di un lettore di Piananotizie che ha voluto immortalare come si presentava la strada nei giorni scorsi. “Ho fatto un giro in bicicletta – scrive nella mail che ha inviato alla nostra redazione – e ho […]

CAMPI BISENZIO – “Via Castronella: così non si può andare avanti”: la segnalazione – e lo sfogo – è di un lettore di Piananotizie che ha voluto immortalare come si presentava la strada nei giorni scorsi. “Ho fatto un giro in bicicletta – scrive nella mail che ha inviato alla nostra redazione – e ho trovato anche altre situazioni simili un po’ in tutta la zona”. E la cosa che fa ancora più rabbia è che si tratta di rifiuti ingombranti per i quali è previsto il ritiro gratuito presso la propria abitazione da parte di Alia. Oppure, e il sospetto è legittimo, si tratta di “furbetti del quartierino” che abbandonano i rifiuti dove li capita perché non in regola…