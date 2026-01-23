Via degli Asinai: trenta giorni per sgombrare l’area dai rifiuti. C’è l’ordinanza del Comune

CARMIGNANO – Il proprietario avrà trenta giorni di tempo per sgombrare l’area di via degli Asinai dai rifiuti che la occupano. Il Comune ha emesso un’ordinanza che ingiunge la rimozione del materiale abbandonato. Il provvedimento si è reso necessario dopo che l’area privata in questione, occupata da un caseggiato che, da relazione dei Vigili del fuoco di Prato, “presenta condizioni sia interne che esterne di carenze igienico-sanitarie”, è stata solo parzialmente liberata dai rifiuti e dalla vegetazione che la infesta. La Polizia locale ha, infatti, rilevato che “la situazione è rimasta sostanzialmente invariata”, con il luogo reso ancora inaccessibile dalla vegetazione e dai resti abbandonati di bombole, elettrodomestici, apparecchi elettronici, scaldabagno, tubazioni. Nel provvedimento non solo si ordina la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, ma anche il ripristino dell’area.