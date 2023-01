Via dei Perfetti Ricasoli e via di Peretola: da lunedì 9 gennaio “lavori in corso”

FIRENZE – Proseguono, in via dei Perfetti Ricasoli, i lavori per realizzare una linea interrata dell’alta tensione elettrica. Lunedì 9 gennaio saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nella semicarreggiata lato numero civici dispari (tratto dal numero civico 76 a 25 metri dopo il numero civico 68); previsti anche la chiusura del varco […]

FIRENZE – Proseguono, in via dei Perfetti Ricasoli, i lavori per realizzare una linea interrata dell’alta tensione elettrica. Lunedì 9 gennaio saranno istituiti restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nella semicarreggiata lato numero civici dispari (tratto dal numero civico 76 a 25 metri dopo il numero civico 68); previsti anche la chiusura del varco tra le due semicarreggiate fronte numero civico 72 e un restringimento nel varco di accesso che conduce ai numeri civici 13 e 15. I provvedimenti saranno in vigore fino al 21 gennaio.

In via di Peretola, invece, per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica, lunedì 9 gennaio sarà istituito un divieto di transito nel tratto che va da via della Stazione delle Cascine a via Pratese. Itinerario alternativo per raggiungere via delle Compagnie e fino al numero civico 103 e 66 di via di Peretola: via Primo Settembre-via Faccioli-via Pratese-via di Peretola. Termine previsto 18 gennaio.