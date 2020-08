Via del Paradiso e via delle Miccine, “rifiuti abbandonati e troppa velocità”

Via del Paradiso, via della Vigna e via delle Miccine, al confine tra Campi e Prato, Forza Italia segnala una serie di problemi legati alla sicurezza e abbandono di rifiuti. Paolo Gandola, capogruppo forzista, nei giorni scorsi ha parlato con i cittadini e ha raccolto una serie di segnalazioni. “Secondo i residenti, la zona tra via del Paradiso, via Pagnella e via delle Vigne […]

Via del Paradiso, via della Vigna e via delle Miccine, al confine tra Campi e Prato, Forza Italia segnala una serie di problemi legati alla sicurezza e abbandono di rifiuti. Paolo Gandola, capogruppo forzista, nei giorni scorsi ha parlato con i cittadini e ha raccolto una serie di segnalazioni.

“Secondo i residenti, la zona tra via del Paradiso, via Pagnella e via delle Vigne – commenta Gandola – si trasforma in una vera e propria ‘pista da formula uno’ a causa di giovani patentati e talvolta anche furgoni della raccolta del ferro che sfrecciano a gran velocità tra le abitazioni e i cittadini che quotidianamente percorrono a piedi o in bicicletta la zona”.

“I residenti, che già da giorni hanno scritto direttamente in Comune senza ricevere risposta – continua Gandola – richiedono la collocazione di dissuasori di rallentamento e l’installazione di cartelli sul limite di velocità presente. Ciò non è tutto – aggiunge ancora il capogruppo – svariati cittadini mi hanno segnalato la presenza di forte degrado in via delle Miccine (tratto di strada appartenente sia al Comune di Campi che a quello di Prato). Da tempo, infatti, la zona è interessata dal continuo sversamento di masserizie e rifiuti vari. Sacchi neri, boiler, scarti di mobilia, materassi e sacchi di vernice: tutto di trova abbandonato abusivamente ai lati della strada. Le foto al riguardo appaiono eclatanti. In entrambi i casi – conclude il capogruppo – i cittadini stanno richiedendo invano da giorni un interessamento dell’amministrazione comunale affinché i problemi evidenziati siano presi in carico e risolti”.