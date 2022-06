Via del Pino: una proposta dell’architetto Gazzini

CALENZANO – Una proposta per via del Pino arriva dall’architetto Massimo Gazzini. “Nel presente schema progettuale, i nuovi edifici ERP vengono ricollocati all’interno dell’area dove insiste l’edificio di 5 piani posto piu’ a sud, e che dovra’, una volta realizzati i primi 36 alloggi, essere demolito”. E’ quanto scrive l’architetto Gazzini.

“L’intervento si articola in piccoli nuclei residenziali contigui, disposti “a cluster” per complessivi 5 corpi di fabbrica all’interno dei quali saranno collocati 72 appartamenti, (da realizzare in 2 step di 36+36). Gli edifici, saranno quasi tutti su 4 livelli fuoiterra, ad eccezione di 2 piccole porzioni ubicate alle estremita’ degli edifici sulla via del Pino, che si articolano su 5 livelli. I nuovi alloggi avranno accesso pedonale dalle 2 strade (via del Pino e via S. Pertini) collegate trasversalmente da un percorso pedonale che mettera’ in relazione l’area del centro Commerciale con il tessuto urbano in direzione Parco delle Carpugnane. Al centro dell’area è ubicato un’area attrezzata a parcheggio alla quale si accede dalla diramazione senza sfondo di via del Pino, dove attualmente insiste un’ parcheggio, che la presente proposta prevede di riqualificare, con inserimentodi alberature tra gli stralli, e l’utilizzo di materiali sempipermeabili ove possibile”.

“Da questo spazio posto al centro dell’area, si potrà accedere ai posti auto ubicati alla quota seminterrato. Questa area potrebbe essere parzialmente alberata e realizzata in materiali lapidei, ed in parte materiali semipermeabili/permeabili, in modo tale da essere occasionalmente utilizzata come spazio polifunzionale (mercatini tematici in supporto alla vicina piazza del mercato). I rilievi dell’area attuale sono stati fatti in maniera sommaria, ma controllati nelle misure piu’ significative. Le tipologie edilizie utilizzate per gli edifici sono del tipo ” in linea, la maggior parte dei quali con due appartamenti a piano per ogni pozzo scala, ma con alcune scale che servoro anche 3 appartamenti a piano. Per una miglior comprensione delle tipologie utilizzate si rimanda al grafico specifico”.