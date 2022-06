Via della Repubblica, l’assessore Loiero replica a Gandola: “Inaccettabile è che un consigliere parli senza conoscere gli atti…”

CAMPI BISENZIO – E’ l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Campi, Lorenzo Loiero, a rispondere alle parole del capo gruppo di Forza Italia, Paolo Gandola, in merito al fatto che ” le decine di famiglie che abitano nelle case popolari di via della Repubblica a San Piero a Ponti siano completamente al buio (all’esterno delle loro abitazioni, n.d.r.)”. “E’ legittimo – dice Loiero – che un consigliere si faccia portavoce delle istanze dei cittadini ma quello che trovo inaccettabile, per usare le sue stesse parole, è che un consigliere faccia certe uscite pubbliche senza conoscere gli atti. Cosa che non gli rende per niente merito. In risposta alla sua interrogazione, fra l’altro, è stato detto, nei fatti, come stanno le cose, atti alla mano. Così come resta il fatto che è “tutto spento” perché quella è una proprietà privata e non una proprietà pubblica, da sempre. Con un accordo siglato negli anni Novanta fra il condominio e l’amministrazione comunale in virtù del quale il Comune si occupa della pulizia delle strade e dello “sfalciamento” del verde mentre erano i contatori condominiali a dover garantire l’illuminazione. Cosa è successo poi? E’ successo che con il passare del tempo l’impianto di illuminazione esterna sia stato staccato e di conseguenza si sono messi da soli “al buio”, salvo poi venire a chiedere in Comune la presa in carico di tutta la strada, compresa quindi l’illuminazione pubblica. Ma la cosa non è per il momento possibile, anche se c’è un’interlocuzione in corso fra i cittadini, il Comune e Casa Spa affinché si possa procedere con gli atti e quella diventi a tutti gli effetti una strada pubblica e, di conseguenza, con la possibilità di attivare l’illuminazione”.