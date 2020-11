Via di Baroncoli, approvato il progetto di ripristino della strada

SESTO FIORENTINO – Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per il ripristino di via di Baroncoli, da quasi un anno chiusa al traffico in seguito al cedimento della carreggiata causato da una frana. L’intervento consisterà di una parte strutturale di una certa complessità, con il consolidamento e il posizionamento di strutture volte a contenere il […]

SESTO FIORENTINO – Approvato dalla Giunta comunale il progetto esecutivo per il ripristino di via di Baroncoli, da quasi un anno chiusa al traffico in seguito al cedimento della carreggiata causato da una frana.

L’intervento consisterà di una parte strutturale di una certa complessità, con il consolidamento e il posizionamento di strutture volte a contenere il movimento franoso, cui seguirà il rifacimento del manto stradale. L’importo dei lavori è di circa 180mila euro e la durata prevista è di due mesi dall’apertura dei cantieri.

“La chiusura di via di Baroncoli sta rappresentando da molto tempo un disagio per i residenti e gli avventori della zona – afferma l’assessore alla mobilità Diana Kapo – La preparazione di questo intervento ha richiesto una serie di approfondimenti geologici che, uniti alle difficoltà dell’emergenza sanitaria, siamo riusciti a ultimare soltanto in primavera. Eravamo fiduciosi di poter riaprire la strada entro l’anno e a questo obiettivo hanno lavorato i nostri uffici, che ringrazio, ma la progettazione ha evidenziato una serie di complessità che hanno imposto alcuni approfondimenti prima di arrivare alla fase esecutiva. Considerati i tempi per l’affidamento, che contiamo di ultimare per l’inizio di dicembre, siamo fiduciosi di riuscire a riaprire la strada per febbraio”.