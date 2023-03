“Via di Fornello? Una discarica a cielo aperto”: la denuncia di una nostra lettrice

CAMPI BISENZIO – Scambi di e-mail con il Comune, segnalazioni, la richiesta di una maggiore attenzione al territorio. In questo caso alla zona di via di Fornello, oggetto della denuncia di una nostra lettrice che ha inviato alla redazione di Piananotizie anche le immagini da lei scattate. “Vi scrivo – si legge nella e-mail – come residente in via Fornello, una zona rurale di grandissimo valore per Campi Bisenzio. Da troppo tempo vengono abbandonati rifiuti abusivamente, cavi elettrici, elettrodomestici, gomme di auto e sacchi neri sui bordi della strada e nei fossi circostanti. Un materiale che ritengo sia pericolosamente inquinante per il terreno e le falde acquifere e che andrebbe smaltito rapidamente per poi installare, se possibile, una telecamera nei punti dove l’abbandono di rifiuti è più diffuso. Fornello è e può diventare ancora di più meta di bellissime gite in bicicletta e rilassanti passeggiate per tutti i campigiani, mentre invece mi domando spesso come sia possibile vivere in queste condizioni un territorio che è sempre più simile al “terzo modo”….”.