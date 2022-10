Via di San Martino a Brozzi e via della Sala: “lavori in corso” rispettivamente fino al 13 e al 7 novembre

FIRENZE – per il rifacimento di zanelle e caditoie e la sostituzione della tubazione portavia da giovedì 3 novembre sarà chiuso il tratto da via di San Martino a Brozzi a via di San Rocco. In via di San Rocco diventerà a senso unico da via dei Cattani verso via di Brozzi. Termine previsto 13 […]

FIRENZE – per il rifacimento di zanelle e caditoie e la sostituzione della tubazione portavia da giovedì 3 novembre sarà chiuso il tratto da via di San Martino a Brozzi a via di San Rocco. In via di San Rocco diventerà a senso unico da via dei Cattani verso via di Brozzi. Termine previsto 13 novembre. A seguire e fino al 20 novembre i lavori si sposteranno con divieto di transito nel tratto via di San Rocco-via della Nave di Brozzi. In via della Sala, invece, i lavori sono relativi a un nuovo allaccio alla rete idrica. Da oggi, lunedì 31 ottobre, al 7 novembre sarà chiuso il tratto da via San Bonaventura a via della Sala Interna (direttrice via dei Cattani).