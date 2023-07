Via di San Mauro: domenica 30 e lunedì 31 luglio due giorni di lavori per il rifacimento del manto stradale

SIGNA – Due giorni di lavori in via di San Mauro per il “ripristino” del manto stradale: sono quelli in programma domenica 30 (dalle 8 alle 19) e lunedì 31 luglio 8dalle 8 alle 15) e che prevedono, come da ordinanza della Polizia municipale, le seguenti decisioni: il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati di via di San Mauro e di via del Vecchio Ponte, dall’incrocio con via di San Mauro fino a via delle Molina; il divieto di transito a tutti i veicoli in corrispondenza del punto dove si svolgono i lavori; in sostituzione del senso unico, in tutta via di San Mauro e via del Vecchio Ponte, doppio senso di marcia per consentire l’accesso e l’uscita ai soli residenti nel tratto indicato al primo punto; l’apposizione di idonei segnali di preavviso, con oscuramento temporaneo della segnaletica in contrasto con il presente dispositivo, la rimozione dei veicoli in sosta in violazione della stessa ordinanza.