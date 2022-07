Via di San Mauro e via del Vecchio Ponte: il 27 luglio divieto di sosta per lavori in entrambe le strade

SIGNA – Come da ordinanza della Polizia municipale, il 27 luglio dalle 9 alle 12 (e comunque fino alla fine dei lavori) è prevista l’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati di tutta via di San Mauro e di via del Vecchio Ponte dall’incrocio con via di San Mauro fino a via delle Molina. Oltre a ciò, l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli in corrispondenza del punto dove si svolgono i lavori, ovvero all’altezza dei civici 83, l’istituzione, in sostituzione del senso unico, in tutta via di San Mauro e via del Vecchio Ponte solo per il tratto dall’incrocio con via di San Mauro fino a via delle Molina, del doppio senso di marcia per consentire l’accesso e l’uscita ai soli residenti in via di San Mauro e via del Vecchio Ponte dall’incrocio con via di San Mauro fino a via delle Molina. La disciplina della circolazione a doppio senso nel tratto di strada sarà regolata da movieri che la interromperanno consentendo così il transito in sicurezza nei due sensi sia in via di San Mauro che in via del Vecchio Ponte posizionandosi all’inizio delle due strade. I veicoli fatti sostare in violazione della presente ordinanza saranno rimossi.