Via di San Mauro e via del Vecchio Ponte, lunedì 30 maggio non si può parcheggiare l’auto dalle 9 alle 13

SIGNA – Come comunica la Polizia municipale signese, che a tal proposito ha predisposto un’apposita ordinanza, per l’esecuzione di una serie di lavori che richiedono lo scarico di una gru edile, lunedì 30 maggio con orario 9.30-13 e comunque al termine dell’intervento, è stato disposto il divieto di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati di via di San Mauro e di via del Vecchio Ponte, dall’incrocio con via di San Mauro fino a via delle Molina. Ma anche l’istituzione di un divieto di transito a tutti i veicoli in corrispondenza del punto dove si svolgono i lavori, all’altezza del civico 52. L’istituzione, in sostituzione del senso unico, in tutta via di San Mauro e via del Vecchio Ponte, solo per il tratto dall’incrocio con via di San Mauro fino a via delle Molina, del doppio senso di marcia per consentire l’accesso e l’uscita ai soli residenti. L’istituzione di fermarsi e dare precedenza e l’obbligo di svolta a destra verso via Nannucci, per i veicoli che nel tratto interessato del doppio senso di marcia, percorrendo via di San Mauro verso piazza Ciampi, intendano immettersi in questa direzione. I veicoli fatti sostare in violazione della suddetta ordinanza saranno rimossi.