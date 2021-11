Via Einstein, la protesta di un cittadino: “Serve un intervento risolutivo e immediato, una volta per tutte…”

CAMPI BISENZIO – In seguito a un nostro recente articolo sui lavori, fatti e programmati, sulle strade di Campi, abbiamo ricevuto la segnalazione di un nostro lettore, che dissente su quanto detto dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di Campi, Lorenzo Loiero. “Nell’articolo – scrive – l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Loiero spiega gli interventi eseguiti e da eseguire nel corso del 2021 e riporta una previsione sul 2022 circa il programma di interventi ordinari e straordinari sulle strade del territorio campigiano. Siamo stupiti dalle dichiarazioni dell’assessore che forse non ha la conoscenza approfondita delle condizioni del manto stradale sulla totalità del territorio comunale”.

“Vi inviamo – continua – le foto dell’intervento di manutenzione effettuato in questi giorni in via Einstein successivamente alle nostre insistenti segnalazioni e al grave incidente occorso, lo scorso 29 ottobre a un dipendente della nostra azienda a causa del dissesto della strada. Comunque vogliamo essere fiduciosi e ci auguriamo che l’assessore Loiero e il sindaco Fossi tengano in considerazione, una volta per tutte, la riqualificazione di questa strada che necessita di un intervento immediato e risolutivo volto soprattutto alla sicurezza dei tanti lavoratori che giornalmente lo devono percorrere in quanto, proprio come ha detto l’assessore, “i lavori di asfaltatura stradale sono quelli che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini”.