Via Ferrucci in festa: un evento imperdibile per vivere l’atmosfera del Natale

PRATO – Prato si prepara a celebrare il Natale con un evento unico e coinvolgente: domenica 22 dicembre, dalle ore 15 alle 20, via Ferrucci si trasformerà in una via della città in festa grazie all’iniziativa “Aspettando il Dolce Natale”, organizzata dal gruppo di commercianti locali con il supporto di Confartigianato Imprese Prato e il patrocinio e il contributo del Comune di Prato. Una vera e propria festa di strada che conquisterà grandi e piccini con un programma ricco e variegato: musica dal vivo a cura della band Consorzio Musicanti Autogestito, deliziose degustazioni di panettoni artigianali, vini e liquori offerti gratuitamente (fino a esaurimento scorte), e spettacoli entusiasmanti per tutta la famiglia.

La location scelta, nel cuore pulsante della città, si estende dal civico 89 al civico 97 di via Ferrucci, un tratto facilmente riconoscibile grazie alla vicinanza del supermercato Pam e della Pizzeria Amalfi. Per rendere l’esperienza ancora più comoda, gli ospiti potranno usufruire del comodo parcheggio situato nel vicinissimo Piazzale Tosca Brunini, facilmente accessibile da via Fra Diamante. L’evento non è solo un’occasione per fare festa, ma anche un modo per promuovere le eccellenze locali e vivere un momento di autentica condivisione in una delle vie più vive e dinamiche di Prato. “Aspettando il Dolce Natale” rappresenta un appuntamento imperdibile per immergersi nell’atmosfera natalizia, scoprire le bontà del territorio e trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della convivialità. Non mancate! Vi aspettiamo per un pomeriggio magico, dove il profumo del Natale si mescolerà alla musica e ai sorrisi di chi vorrà condividere con noi questo momento speciale.