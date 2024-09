Via Firenze, gli alberi caduti erano da abbattere, l’assessore Biagioni: “Anticipiamo l’intervento e raddoppiamo le verifiche

PRATO – Gli alberi caduti e tagliati nei giorni scorsi in via Firenze facevano parte del lotto di piante da abbattere lungo la stessa strada entro il 30 settembre. Un’operazione che a questo punto riguarda 10 alberi anziché 12. Vista la situazione, per tutelare l’incolumità pubblica, l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare di qualche giorno […]

PRATO – Gli alberi caduti e tagliati nei giorni scorsi in via Firenze facevano parte del lotto di piante da abbattere lungo la stessa strada entro il 30 settembre. Un’operazione che a questo punto riguarda 10 alberi anziché 12. Vista la situazione, per tutelare l’incolumità pubblica, l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare di qualche giorno l’intervento. Inoltre sarà effettuata una verifica ulteriore su tutte le alberature che corrono lungo via Firenze. “L’attenzione sullo stato di salute delle piante presenti in città è costante e frutto di un controllo periodico ma questo non ci basta, – afferma l’assessore al verde Marco Biagioni – quando si parla di sicurezza per i cittadini e gli automobilisti, raddoppiare le verifiche sulla stabilità degli alberi è sacrosanto. I nostri uffici hanno già una pianificazione adeguata in questo senso. Si tratta solo di fare ulteriori verifiche”.

Il taglio dei 12 alberi in via Firenze rientra tra le 376 piante per cui è risultato necessario un intervento di potatura delle parti secche, consolidamento dei rami o abbattimento e relativa sostituzione per motivi di sicurezza o di salute delle piante, in molti casi già morte. Il servizio Urbanistica del Comune e Consiag Servizi hanno eseguito l’analisi delle 32.000 alberature pubbliche della città per valutarne la stabilità e le condizioni, così da mantenere accettabile il livello di rischio arboreo per la cittadinanza. Gli interventi più urgenti sono partiti già ad agosto. Seguiranno poi ulteriori interventi di rilevanza minore e definibili come fisiologici per il mantenimento del verde urbano. Va sottolineato che parte degli abbattimenti riguarda piante morte naturalmente, mentre per le restanti si è riscontrato un alto livello di criticità. Gli alberi abbattuti saranno sostituiti appena le condizioni del terreno e la stagione lo renderanno possibile.