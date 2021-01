Via Il Prato, da lunedì 25 cambia la circolazione stradale per lavori alla rete fognaria

LASTRA A SIGNA – Per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione della rete fognaria in via Il Prato, nel tratto compreso fra piazza IV Novembre e il civico 25, da lunedì 25 gennaio a venerdì 19 febbraio, in orario 0-24, sono istituite alcune modifiche alla circolazione veicolare. In particolare è stabilito: il divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli limitatamente al tratto di via del Prato giornalmente interessato dal cantiere, la revoca del senso unico di marcia, con istituzione del doppio senso di circolazione, nel tratto di via Il Prato compreso fra il civico 25 e l’uscita del parcheggio di via Il Prato adiacente la scuola media con accesso consentito ai soli residenti, ai frontisti, per l’accesso alle autorimesse private e ai parcheggi nonché per operazioni di carico e scarico. Sarà inoltre istituito uno stallo di sosta destinato a carico e scarico in piazza IV Novembre (primo stallo sulla destra) a servizio delle attività commerciali esistenti nelle adiacenze e nel tratto interessato dai lavori. La zona a traffico limitato in via Dante Alighieri sarà revocata con obbligo di svolta a destra in quest’ultima per i veicoli provenienti da via XXIV Maggio. Inoltre è stabilito il divieto di transito agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in via XXIV Maggio nel tratto compreso fra il civico 33 e piazza IV Novembre eccetto gli autocarri che devono effettuare operazioni di carico e scarico presso le attività commerciali esistenti nel tratto indicato, in via del Prato e in via Dante Alighieri nonché gli autocarri della raccolta differenziata dei rifiuti ed ai mezzi di soccorso. Infine è istituito il limite di velocità a 30 km/h in via XXIV Maggio, dal civico 33 a piazza IV Novembre e in via Dante Alighieri. L’amministrazione comunale nei giorni scorsi ha organizzato un incontro con i commercianti e frontisti, per concordare con loro le modalità organizzative e di svolgimento delle loro attività durante il periodo del cantiere.