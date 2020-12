Via libera al piano vaccino: si parte a inizio gennaio

PIANA FIORENTINA – La Conferenza Stato-Regioni, come riporta l’Ansa, ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e nei primi giorni di gennaio partirà la “vaccinazione di massa”. Secondo quanto si apprende, oggi stesso il Commissario invierà alle regioni una sorta di “libretto delle istruzioni” per il vaccino […]

PIANA FIORENTINA – La Conferenza Stato-Regioni, come riporta l’Ansa, ha dato il via libera al piano vaccini presentato dal Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri e nei primi giorni di gennaio partirà la “vaccinazione di massa”. Secondo quanto si apprende, oggi stesso il Commissario invierà alle regioni una sorta di “libretto delle istruzioni” per il vaccino ed entro la settimana tutte le indicazioni per la procedura di somministrazione.

La campagna di vaccinazione in Italia partirà con le prime 1.833.975 dosi di vaccino anti Covid-19 che verranno distribuite da Pfizer e inviate alle Regioni. Dopo il “Vaccine Day” europeo, prima della fine dell’anno, con vaccinazioni simboliche in diversi Paesi, “verrà avviata la prima sessione della vaccinazione di massa, destinata alle categorie che il Governo e il Parlamento hanno stabilito essere prioritarie, – si legge in una nota – operatori sanitari e sociosanitari, personale operante nei presidi ospedalieri, pubblici e privati, ospiti e personale delle residenze per anziani”.