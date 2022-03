Via libera al progetto della nuova piscina comunale

SESTO FIORENTINO – La nuova piscina comunale sorgerà nell’area nord della Mezzana-Perfetti-Ricasoli lungo via Rimaggio avrà tre vasche al coperto, una piscina all’aperto protetta da un grande parco e un’area verde al posto dell’impianto di piazza Bagnolet. La giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore stimato è […]

SESTO FIORENTINO – La nuova piscina comunale sorgerà nell’area nord della Mezzana-Perfetti-Ricasoli lungo via Rimaggio avrà tre vasche al coperto, una piscina all’aperto protetta da un grande parco e un’area verde al posto dell’impianto di piazza Bagnolet. La giunta ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore stimato è di circa 7,5 milioni di euro complessivi e sarà presentato all’interno degli interventi finanziabili nell’ambito attraverso il PNRR.

La struttura principale ospiterà tre vasche, una grande da otto corsie e due di dimensioni minori, sarà dotata di spalti, spogliatoi, uffici e di un bar-ristoro, concepito e organizzato sia per servire gli utenti all’interno, sia per quelli della piscina esterna. Quest’ultima sarà inserita in un parco di oltre diecimila metri quadrati, tra quelli interni ed esterni all’area dell’impianto. L’intervento sarà infine completato dalla previsione di un parcheggio a servizio per auto e moto.

La piscina di piazza Bagnolet, una volta dismessa, sarà oggetto di un intervento di rigenerazione urbana: la struttura sarà abbattuta e l’area di sedime sarà completamente rinaturalizzata, realizzando un nuovo spazio verde.

“Il progetto di una nuova piscina comunale è una notizia molto attesa dalla città, che potrà avere un impianto più grande e moderno per attività sportive e di aggregazione – afferma l’assessora ai Lavori pubblici Claudia Pecchioli – La nuova struttura costituirà a tutti gli effetti un’occasione di rigenerazione urbana, portando nuove funzioni in un’area vuota e andando a liberare e restituire a verde quella della piscina, dando respiro ad un quartiere fortemente urbanizzato. Un ringraziamento particolare va agli uffici che hanno accolto e lavorato come sempre con professionalità e passione alla progettazione, mettendo insieme un piano di grande qualità”.

“Da tempo stiamo lavorando per dare una risposta alla grande domanda di sport acquatici che c’è nella nostra città – ricorda l’assessore allo sport Damiano Sforzi – Con questo progetto ci proponiamo di compiere un notevole salto di qualità, realizzando un impianto utilizzabile tutto l’anno e da tutti i tipi di utenti, dallo sportivo a chi vuole trascorrere in estate qualche ora di relax e svago in piscina”.