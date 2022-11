Via libera al project financing per il Cimitero

SESTO FIORENTINO – Via libera a oltre 1,5 milioni di euro di interventi per il miglioramento del Cimitero maggiore: la giunta comunale di Sesto Fiorentino ha deliberato nei giorni scorsi l’avvio del percorso che porterà all’individuazione del nuovo gestore dei servizi cimiteriali con la previsione di una vasto piano di lavori da realizzare in project financing. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il concessionario dovrà farsi carico dell’abbattimento delle barriere architettoniche, con l’installazione, quando necessario, di ascensori; dovrà inoltre provvedere alla realizzazione di nuovi ossari sia in nuovi fabbricati che in seguito alla demolizione di alcune cappelle dissestate. È prevista inoltre la realizzazione di una sala del commiato per la celebrazione di esequie laica e l’individuazione di uno spazio per la dispersione delle ceneri, oggi possibile esclusivamente nei cimiteri di Morello e Cercina con diverse modalità. “I cimiteri sono luoghi molto particolari, spazi di memoria, riflessione e identità – afferma il vice-sindaco Claudia Pecchioli – Lavorare per conservarne il decoro e migliorarne l’accessibilità è una priorità che riguarda sia il Cimitero maggiore che i cimiteri decentrati. Con la scadenza della concessione in essere abbiamo cercato di individuare una modalità di gestione in grado di coniugare investimenti e un adeguato livello di servizi Abbiamo ricevuto la proposta di un soggetto privato che, come previsto dalla normativa, ci aspettiamo venga seguito da altri in seguito all’avviso in pubblicazione nelle prossime settimane”.