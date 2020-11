Via Livornese, via del Ponte Nuovo e via di Piandaccoli: dal 16 novembre via ai lavori di asfaltatura

LASTRA A SIGNA – Partiranno dalla prossima settimana una serie di interventi di fresatura e rifacimento del manto stradale in alcune strade del territorio lastrigiano. Per consentire i lavori sono state stabilite alcune modifiche alla circolazione veicolare e alla sosta limitatamente al tratto interessato dall’intervento in via Livornese, via di Piandaccoli e via del Ponte Nuovo. In particolare lunedì 16 e martedì 17 novembre in orario 8-18 chiusura completa di via Livornese in direzione Empoli nel tratto tra via Lungo Vingone a via Nuova Guardiana con deviazione del traffico su via Lungo Vingone, via Nuova Guardiana e divieto di sosta con rimozione da ambo i lati nel tratto di via Livornese in oggetto.

Mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre in orario 8-18 divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in via Livornese nel tratto fronteggiante i civ. da 152 a 164 (tratto interno). Sempre negli stessi giorni e orari restringimento di carreggiata in via Livornese (zona Asl) con garanzia doppio senso nel tratto compreso fra via S. Martino e via del Leccio e istituzione del divieto di sosta nel medesimo tratto di via Livornese, dal lato numerazione civica dispari. Inoltre via Pontenuovo sarà chiusa la corsia direzione Signa con restringimento di carreggiata e spostamento del traffico direzione Signa su corsia centrale destinata alla svolta a sinistra. Giovedì 19 e venerdì 20 novembre in orario 8-18 sarà chiusa totalmente al traffico via di Piandaccoli, eccetto residenti.

Infine nella settimana successiva in orario 20-06 lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 novembre sarà istituito il senso unico alternato su via Livornese dalla rampa Fi-Pi-Li direzione Pisa alla rampa Fi-Pi-Li direzione Firenze, il senso unico alternato su via Livornese da via di Stagno a via Lungo Vingone, il senso unico alternato su via Livornese da via Nuova Guardiana a via Giusti e il senso unico alternato via Livornese da piazza Firenze a via Cadorna. Mercoledì 25, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 novembre in orario 20-06 si terrà la chiusura totale di via Livornese da via Diaz a via di Rimaggio con deviazione del traffico, per la direttrice di marcia Empoli–Firenze, su via Rimaggio, via Santa Lucia, via Diaz, via Castracane, via Matteotti. E per la direttrice Firenze-Empoli, il traffico sarà deviato su via XXIV Maggio, via Brunelleschi, via di Sotto e via del Leccio. Sarà infine istituito il senso unico alternato su via Livornese da via del Leccio a via Ponte Nuovo, il senso unico alternato su via Livornese da via Ponte nuovo a via della Forra e il senso unico alternato su via Livornese da via Martiri del Popolo a via della Torre.