Via Marconi, l’area verde è ben tenuta. Ma i cestini non vengono svuotati dal mese di luglio

CAMPI BISENZIO – I cittadini fanno il loro dovere, il Comune – o chi per loro – evidentemente no. Questo il senso della segnalazione arrivata da un nostro lettore residente nella zona di via Marconi, alle spalle della Rsa La Mimosa, che ha inviato alla redazione di Piananotizie anche alcune fotografie. Siamo in una zona periferica di Campi, al confine con Capalle, dove “nel mese di luglio – ci scrive nella e-mail – hanno montato degli attrezzi per fare ginnastica insieme a tavolini, luci e bidoni per la raccolta dei rifiuti. Due per la precisione. C’è un piccolo problema: in tutti questi mesi non sono mai venuti a svuotarli. Stiamo parlando di un’area verde frequentata anche da molti cittadini che portano qui i loro cani a fare una passeggiata e che, molto civilmente, raccolgono i loro “bisogni”, rimasti purtroppo ammassati nei due cestini e provocando di conseguenza un cattivo odore”.