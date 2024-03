Via Medicea, protocollo tra Prato e Vaglia per il “turismo slow nella Toscana dei Medici”

PRATO – Un altro tassello che conduce ad un allargamento delle sinergie per lo sviluppo dei cammini medicei è stato aggiunto in questi giorni: è stato approvato infatti, nelle rispettive Giunte, il Protocollo di intesa tra il Comune di Prato ed il Comune di Vaglia per la valorizzazione e la promozione turistica integrata di due cammini legati dal […]

PRATO – Un altro tassello che conduce ad un allargamento delle sinergie per lo sviluppo dei cammini medicei è stato aggiunto in questi giorni: è stato approvato infatti, nelle rispettive Giunte, il Protocollo di intesa tra il Comune di Prato ed il Comune di Vaglia per la valorizzazione e la promozione turistica integrata di due cammini legati dal medesimo “fil rouge”: i Medici. Prato è infatti il Comune capofila della Via Medicea, un cammino che comprende anche i Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Quarrata, Capraia e Limite e Montelupo Fiorentino. Il Comune di Vaglia invece, in qualità di capofila dell’aggregazione “Ville Medicee” che interessa i Comuni di Barberino di Mugello, Fiesole, Scarperia e San Piero, Carmignano e Poggio a Caiano, si sta adoperando per la realizzazione del progetto denominato “Turismo Slow nella Toscana de’ Medici” da poco finanziato dal ministero del Turismo. Entrambi i percorsi hanno in comune la valorizzazione del patrimonio storico e artistico legato alla famiglia Medici, attraversando i vari territori comunali e trovando un punto di connessione proprio nella città di Prato. Con questo protocollo, il Comune di Prato ed il Comune di Vaglia creano un tavolo per la condivisione ed il coordinamento di attività di promozione turistica dei due percorsi escursionistici, al fine di ampliare la rete dei sentieri collegando i vari siti di interesse storico/culturale legati all’epoca medicea.

In questo modo si arricchisce l’offerta turistica complessiva dei vari Ambiti e si forniscono maggiori opportunità al visitatore, generando significativi vantaggi in termini di sviluppo turistico, culturale ed economico. Il tutto in un’ottica sostenibile, promuovendo un Turismo lento a piedi o in bici. “Siamo molto contenti di questa nuova collaborazione – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Prato Gabriele Bosi -, che ci permette di promuovere in modo congiunto i nostri territori e quindi di valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio storico, artistico, ambientale ed enogastronomico con l’obiettivo di attirare nuovi visitatori. Un esempio di buona collaborazione tra Comuni e tra Ambiti turistici confinanti”. “Una bella opportunità per i nostri territori – commenta Laura Nencini, assessore del Comune di Vaglia -. Si tratta della possibilità di costruire una rete che non riguarda solo i cammini ma anche i territori e le comunità, valorizzando luoghi normalmente fuori dai classici circuiti turistici. Un percorso che unisce le bellezze culturali, storiche ed artistiche a quelle ambientali e naturali”.