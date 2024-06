Via Montalese senz’acqua per lavori sulla rete idrica

PRATO – Via Montalese senz’acqua, da via di Maliseti a via Anzio. L’interruzione nell’erogazione avverrà giovedì 20 giugno, a partire dalle 8. I rubinetti rimarranno a secco fino al pomeriggio, a causa dei lavori che Publiacqua eseguirà sulla rete idrica in via di Maliseti. In serata la situazione dovrebbe progressivamente tornare alla normalità.