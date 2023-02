Via Perfetti Ricasoli, da lunedì riprendono i cantieri per la pista ciclabile Firenze-Prato

FIRENZE – Proseguono i lavori in via Perfetti Ricasoli. La strada, infatti, è interessata da tempo da due diversi interventi: la realizzazione del cavidotto interrato della linea dell’alta tensione da parte di Terna e la costruzione del collegamento ciclabile Firenze-Prato a cura della Città Metropolitana. Dalla prossima settimana scatteranno quindi dei nuovi provvedimenti legati all’avanzamento dei due interventi dalla durata complessiva di due mesi e che prevedono restringimenti e sensi unici.

Si inizia lunedì 20 febbraio con i cantieri della pista ciclabile con un restringimento di carreggiata in via Perfetti Ricasoli tra via Famiglia dei Benini e via Petrocchi. Questo intervento andrà avanti fino al 4 marzo. A seguire sarà la volta del cantiere di Terna che prevede un restringimento di carreggiata con senso unico nel tratto via Famiglia dei Benini-viale XI Agosto con direzione uscita città. Seguono poi sempre le lavorazioni di Terna con restringimenti di carreggiata sempre nel tratto via Famiglia dei Benini-via Petrocchi con senso unico in direzione ingresso città.