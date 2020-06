Via Petrarca, ai giardini spezzato anche il castello di legno. In arrivo le telecamere

CAMPI BISENZIO – Se la perseveranza ha un’accezione negativa, io non so più come definirla. Anzi, lo saprei ma forse è meglio tacere onde evitare che il giudizio diventi troppo “triviale”. Fatto sta che dopo la notte “brava” fra sabato e domenica, i giardini di via Petrarca sono stati presi di nuovo di mira dai vandali, che nelle ultime ore si sono divertiti a spezzare, nel vero senso della parola, una parte dei giochi per i più piccoli come il castello di legno. E, come si può leggere su Facebook, dove ci sono le testimonianze di alcuni residenti nella zona, ma anche parlando personalmente con alcuni di loro, sarebbe una situazione che non è stata limitata soltanto agli ultimi giorni, anzi, ma che va avanti da tempo. Non solo in via Petrarca ma anche in piazza 8 Marzo e in via Don Minzoni, solo per fare un paio di esempi. Con il risultato che anche stanotte urla, schiamazzi e musica a tutto volume hanno dovuto di nuovo il sopravvento e alcuni cittadini, veramente esasperati, hanno chiamato di nuovo le forze dell’ordine. Di tutto questo ne abbiamo parlato con l’assessore Riccardo Nucciotti: “E’ vero, la questione delle telecamere per la videosorveglianza è stata affrontata più volte con chi vive nella zona e proprio la scorsa settimana abbiamo approvato in consiglio comunale una variazione di bilancio da oltre 33.000 euro, cifra che va ad aggiungersi ai 25.000 euro stanziati dalla Regione che ha approvato un nostro progetto in materia di sicurezza. E che ci permetterà, dietro la presentazione di un bando che sarà pronto al massimo entro 10 giorni, di installare le telecamere in tutti i giardini di Campi”. Poi, in tutto questo, andrebbe fatta anche qualche considerazione sull’educazione su chi si diverte a spaccare un castello di legno o a gettare bottiglie di vetro in qua e in là come se fosse un “disegno”. Ma non spetta al sottoscritto farle. Certo è che sapere che l’amministrazione comunale spende più nella manutenzione per le riparazioni che nell’acquisto di nuovi giochi per bambini, qualche riflessione dovrebbe portare a farla. Soprattutto a chi non si preoccupa di cosa fanno i loro figli – a quanto pare giovanissimi – nelle ore notturne. Perché di questo si tratta.

(Fotografie riprese dal gruppo Facebook “Abitanti di Campi Bisenzio”)